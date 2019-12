Francisco J. Marques e o esclarecimento do CA da FPF: «A partir de hoje ninguém pode ter dúvidas»

Francisco J. Marques criticou duramente o esclarecimento público feito pelo Conselho de Arbitragem da FPF relativamente ao golo do Belenenses SAD no empate (1-1) com o FC Porto. O CA sublinhou que "não existe qualquer infração ou irregularidade no lance" e o diretor de comunicação dos dragões passou ao ataque."Depois do silêncio nos jogos da vergonha na época passada, depois de ter ficado calado na antevéspera, este 'esclarecimento' do Conselho de Arbitragem da FPF é de facto esclarecedor. A partir de hoje ninguém pode ter dúvidas, ou como diz a canção, Which side are you on?", atirou J. Marques no Twitter.Recorde-se que Show tocou com o braço na bola após cabeceamento de Loum a meio-campo, num lance que terminaria com o tento de André Santos. Leia a análise dos especialistas Record aos casos do jogo AQUI