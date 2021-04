Francisco J. Marques e o Farense-Sporting: «Foi uma pena que este jogo não tenha tido VAR»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação, criticou esta sexta-feira a equipa de arbitragem liderada pelo juiz Hugo Miguel no Farense-Sporting, jogo da 27.ª jornada da Liga NOS que ficou marcado por alguns lances polémicos durante os 90 minutos no São Luís.





Mais polémica no Farense-Sporting: algarvios pediram novo penálti neste lance Mais polémica no Farense-Sporting: algarvios pediram novo penálti neste lance

Foi uma pena que este jogo em Faro não tenha tido VAR. Se tivesse tido com certeza estes lances teriam sido corrigidos pic.twitter.com/PB3vCZbzGB — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) April 16, 2021

"Foi uma pena que este jogo em Faro não tenha tido VAR. Se tivesse tido com certeza estes lances teriam sido corrigidos", atirou o diretor de comunicação do FC Porto, em publicação na página oficial do Twitter.