Francisco J. Marques e o golo do Belenenses SAD: «Exigem-se explicações e consequências»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, recorreu às redes sociais para criticar o golo André Santos, médio do Belenenses SAD, frente aos azuis e brancos, num encontro que está a decorrer (1-1) no Estádio do Jamor.





Agora já tenho a certeza, o golo do Belenenses é irregular. Isto é muito grave, porque se comprova que o VAR só funciona às vezes. Exigem-se explicações e consequências pic.twitter.com/6gWuwYTGSL — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) December 8, 2019

"Agora já tenho a certeza, o golo do Belenenses é irregular. Isto é muito grave, porque se comprova que o VAR só funciona às vezes. Exigem-se explicações e consequências", pode ler-se através de uma publicação.