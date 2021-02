Francisco J. Marques e o jogo no Jamor: «Um fartar de vilanagem»

Francisco J. Marques voltou a criticar a arbitragem de Fábio Veríssimo no jogo do FC Porto com o Belenenses SAD, no Jamor, partilhando imagens de um lance no Twitter que, em seu entender, daria lugar a um penálti.





E este joelhada no gémeo do Taremi, logo aos 12 minutos, num penálti que Rui Oliveira, na função VAR, devia ter indicado ao árbitro. Isto hoje foi um fartar vilanagem pic.twitter.com/EYQYbgYR6O — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) February 4, 2021

"E esta joelhada no gémeo do Taremi, logo aos 12 minutos, num penálti que Rui Oliveira, na função VAR, devia ter indicado ao árbitro. Isto hoje foi um fartar vilanagem", escreveu o diretor de comunicação dos dragões.