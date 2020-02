Francisco J. Marques e o negócio de Vieira com acionista do Benfica: «Isto é burlar benfiquistas»

Francisco J. Marques acusou Luís Filipe Vieira e José António dos Santos, o maior acionista individual da SAD do Benfica, de "burla" aos benfiquistas. O diretor de comunicação do FC Porto disse que há "promiscuidade" na OPA lançada sobre as ações da SAD encarnada, visto que ambos são sócios e essa mesma OPA iria gerar um lucro "faraónico" a José António dos Santos.





"O senhor Luís Filipe Vieira é presidente do Conselho de Administração da SAD do Benfica. E o senhor José António Santos, que não conhece o Luís Filipe Vieira, vai comprando as participações e torna-se no maior acionista individual da SAD do Benfica. Tem, neste momento, 12 por cento. Gastou 3 ou 4 mlhões de euros a comprar esse voulume de ações. E o senhor Luís Fiulipe Vieira lança uma OPA sobre parte das ações. Isso geraria um lucro faraónico de 11 milhões de euros ao senhor José António dos Santos. E eles não se conhecem, mas são sócios. Isto é burlar benfiquistas. Isto é delicioso. Entretanto, o senhor José António dos Santos já diz que não vai vender. Será que se conhecem? Esta promiscuidade… não há outra palavra. Depois escondem, não prestam informação à CMVM, parece-me que é crime. Eu diria mais, eu diria que truncaram a informação que forneceram à CMVM. Eles truncaram informação... Ganhem vergonha e ajam", atirou o dirigente azul e branco.