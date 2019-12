Francisco J. Marques e o penálti por assinalar no FC Porto-Paços: «Um erro muito grande»

Francisco J. Marques apontou o dedo à arbitragem de Tiago Martins no jogo FC Porto-P. Ferreira, criticando o facto de o árbitro de Lisboa não ter apontado um penálti a favor dos dragões aos 52 minutos, por alegada falta de Diaby sobre Otávio. As críticas abrangeram ainda o vídeo-árbitro António Nobre, por este não ter dado a indicação da falta a Tiago Martins.





"Há um penálti tão evidente e tão claro que foi com estupefacção que se constata que não foi assinalado. Primeiro há um erro do árbitro Tiago Martins, que está bastante próximo do lance. Poderia e deveria ter visto a infração do jogador do P. Ferreira. Depois, hoje em dia, para defender a justiça da competição existe o auxílio tecnológico do VAR. O que acontece é que o VAR António Nobre nada terá dito a Tiago Martins. Foi um erro muito grande que não se entende que possa existir. É surpreendente que perante um erro desta dimensão não houve explicação, ao contrário do que aconteceu no Portimonense-FC Porto", lembrou o diretor de comunicação do FC Porto, no programa 'Universo Porto da Bancada', no Porto Canal.