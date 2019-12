Francisco J. Marques e o segundo golo do Benfica: «VAR volta dentro de momentos...»

Pedimos desculpa por esta interrupção, o VAR volta dentro de momentos pic.twitter.com/BJSQfm1L75 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) December 6, 2019

Francisco J. Marques criticou, de forma irónica, a decisão de Jorge Sousa e do VAR em validarem o segundo golo do Benfica diante do Boavista. No lance em causa, Cervi derrubou Marlon antes de fazer o 2-1 para as águias, que acabariam por vencer por 4-1 no Bessa."Pedimos desculpa por esta interrupção, o VAR volta dentro de momentos", atirou o diretor de comunicação do FC Porto após o encontro, através das redes sociais.Consulte AQUI a apreciação aos lances polémicos do Boavista-Benfica.