Francisco J. Marques e o VAR: «A culpa será mesmo do Bruno Esteves?»

Francisco J. Marques criticou o facto de Bruno Esteves, o VAR no FC Porto-Portimonense, não ter avisado para dois possíveis penáltis para os dragões, tendo-o feito no caso dos algarvios. No entanto, o diretor de comunicação portista foi mais longe nas críticas, deixando algumas suspeitas.





O jogo do Dragão teve três penáltis, o árbitro não assinalou nenhum, o VAR assinalou um e deixou dois passar em claro. A questão é: a culpa é do Bruno Esteves? Será mesmo do Bruno Esteves? A responsabilidade de erros desta dimensão é do B Esteves? pic.twitter.com/J1GDiLvPwM — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) February 23, 2020

"O jogo do Dragão teve três penáltis, o árbitro não assinalou nenhum, o VAR assinalou um e deixou dois passar em claro. A questão é: a culpa é do Bruno Esteves? Será mesmo do Bruno Esteves? A responsabilidade de erros desta dimensão é do B Esteves?", vincou J. Marques.Recorde-se que na conferência pós-jogo Sérgio Conceição questionou o critério do VAR