Francisco J. Marques e os 6 milhões de adeptos do Benfica: «Campeões em desculpas esfarrapadas»

Francisco J. Marques lançou 'farpas' ao Benfica a propósito de uma notícia em que, segundo a 'Global Digital Football Benchmark', o FC Porto é o clube português com mais seguidores nas redes sociais. Aparece em 43.º lugar, numa listagem de 207 clubes, com 6.217.256 de utilizadores no Facebook, Instagram, Twitter e Sinaweibo (popular na China). Os encarnados estão no 48.º lugar, com 5.985.251, numa lista liderada pelo Real Madrid, com 242 milhões."Afinal seis milhões somos nós maiores do que o país, venerados no planeta inteiro e arredores. Qualquer pessoa com um mínimo de informação sabe que isso não é verdade, mas eles vão continuar com as mentiras de sempre, porque nisso são mesmo campeões do mundo inteiro", escreveu o diretor de comunicação dos dragões no Twitter.Um seguidor de Francisco J. Marques constatou que esses números devem-se à presença de Iker Casillas na equipa, mas não ficou sem resposta: "Tinha de haver uma razão científica. Mas é um raciocínio lógico, ou não repararam no clube que lidera este ranking... Sim, também são campeões em desculpas esfarrapadas. Típico."