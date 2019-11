Francisco J. Marques e os lances do FC Porto-Aves: «Desta vez não houve mea culpa»

Francisco J. Marques voltou a apontar o dedo a Rui Costa, VAR do FC Porto - Aves, pelos dois lances que, no seu entender, seriam passíveis de penálti, um dos quais até foi inicialmente assinalado e depois revertido quando Hélder Malheiro foi rever as imagens ao monitor."São erros de análise do VAR. No primeiro lance, o VAR interveio para corrigir boa decisão, mas isto levanta uma questão: que imagens são disponibilizadas ao árbitro quando vai ao monitor? O VAR interveio para dizer para ir ver e o árbitro vai ao monitor, vê as imagens e reverte e altera a sua decisão para uma decisão oposta. O Bruno Costa leva um toque. Segundo o Pedro Henriques era possível demonstrar imagens que mostrassem o toque. E depois há outro lance de mão, onde há uma atitude de encontro à bola. É inexplicável. Não houve mea culpa de ninguém desta vez", atirou o dirigente portista.O diretor de comunicação do FC Porto voltou a deixar também reparos ao que considerou ser a impunidade de Florentino, recorrendo a um cartão amarelo visto pelo médio no jogo frente ao Lyon. Na ótica do dirigente, este critério devia também ser aplicado no campeonato."É a sanção normal para este tipo de falta. Mas este tipo de falta tem de ser sancionado. Em Tondela houve uma entrada brutal que devia ter sido sancionada com o vermelho direto. Não pode haver jogadores que beneficiem de impunidade. O que já estamos a assistir desde o início é que o Florentino beneficia de proteção que não sabemos o que lha confere. O que se pede é que para todos os jogadores haja o mesmo tipo de critério. O Florentino não é mais do que os outros. Isto é o normal, que vimos na Liga dos Campeões. Tem que ser igual para todos e não tem sido", apontou.