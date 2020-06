Francisco J. Marques e os negócios do Benfica: «O Aves é só um caso»

Francisco J. Marques deixou duras críticas ao Benfica, no seguimento da notícia do 'Público', que apontava uma relação de dependência entre o Aves e o Benfica.





"A quem compravam um carro em 2.ª mão? Ao Vieira ou ao Pinto da Costa? Ou melhor, um camião… Pinto da Costa já disse que o FC Porto não o faz e se ele diz, é porque não faz. Andámos falar da notícia do Público. Estamos a falar de um jornal de referência, de qualidade, que prefere não dar uma notícia do que dar uma falsa. O Público quando publica este trabalho sabe o que está a fazer. O Benfica tem ou procura ter relações de dependência com um sem número de clubes. O Aves é só um caso. Quando aconteceram as buscas que desencadearam estas investigações, uma delas foi ao Aves, em que havia contratos em casa da mãe de um dos dirigentes. As outras foram ao Benfica, ao P. Ferreira e ao V. Setúbal. Do Paços e do Setúbal ainda não sabemos nada, mas temos agora esta revelação do Aves", apontou o diretor de comunicação do FC Porto, lembrando os vários casos a envolver as águias."Tudo isto começou há 3 anos e não deixa de ser engraçado que, na sequência das notícias, Vieira tenha estranhado a abertura de um processo disciplinar. Houve buscas, PJ, Ministério Público envolvido. Houve o E-Toupeira, o Mala Ciao, o processo da lavagem de dinheiro das empresas em que dinheiro saía e voltava fora do circuito. Todos sabemos para que serve esse dinheiro. É isso que alimenta e que dá emprego aos César Boaventura deste mundo. E ainda temos o caso Lex que envolve o seu presidente e outros dirigentes do Benfica. Estamos a falar de muitos assuntos. Em mais nenhum clube há este tipo de grandes investigações e grandes problemas judiciais. É importante que o futebol português tenha uma limpeza. Não vamos ter um futebol normal enquanto isto continuar e enquanto houver Paulo Gonçalves. Ele corrompeu o sistema judicial a favor do Benfica. Mas o Paulo Gonçalves está a ser encharcado de dinheiro pelo Benfica. Toda a gente sabe, menos umas pessoas em Portugal que fecham os olhos e deixam que isto aconteça. Vamos continuar a permitir esta vergonha? Vamos permitir estes negócios para contornar tudo? É vigarice. A forma como o Benfica vive é para arranjar maneiras para tornear os regulamentos e fazê-los em seu benefício. Tudo serve. É um fartar de vilanagem. Quando é que vai haver coragem para pôr travão nisto?", concluiu.