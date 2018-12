Francisco J. Marques: «E-Toupeira? Todo o país já percebeu 'modus operandi' do Benfica»

O processo E-Toupeira conheceu, na passada segunda-feira, novos desenvolvimentos, com a realização do debate instrutório, no qual defesa e acusação esgrimiram argumentos perante a juíza de instrução criminal, Ana Peres.Ora, no programa Universo Porto - da Bancada, Francisco J. Marques não deixou o assunto cair em saco roto, voltando a deixar um ataque feroz ao rival Benfica. De acordo com o Diretor de Comunicação dos dragões, seja qual for a decisão, "já todo o país percebeu o 'modus operandi' dos encarnados"."No debate instrutório, a defesa do Benfica disse que não havia nada, que o Benfica não tinha culpa de nada. Já o Procurador do Ministério Público pediu que todos fossem a julgamento. Teremos de esperar pelo dia 13 pela decisão da juíza Ana Peres, que, seja ela qual for, não impede que todo o país já tenha percebido qual é o 'modus operandi' do Benfica nestas coisas. Há muita gente próxima ao Benfica que tenta dizer que isto não tem nada que ver com futebol, mas isto só tem que ver com futebol. Só se procura aceder a processos para benefício do futebol do Benfica. De tudo o que foi anunciado que aconteceu ontem no Tribunal, destaco uma frase do Procurador Valter Marques: 'poucos casos de corrupção têm provas tão cristalinas como este'. Agora só temos de esperar pouco mais de uma semana e vamos esperar, como sempre, confiando na justiça", frisou.