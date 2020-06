Francisco J. Marques e uma alegada imagem de Vieira com Boaventura: «Gosto em ter má fama»

Francisco J. Marques comentou, esta terça-feira, uma alegada imagem de um suposto encontro entre César Boaventura e Luís Filipe Vieira, criticando o empresário e o presidente do Benfica.





"As imagens que o Pedro Bragança mostrou são exatamente o que disse, não podemos vir dizer que César Boaventura não tem nada que ver com o Benfica, nem com o Luís Filipe Vieira, porque tem tudo a ver. É uma pessoa tóxica neste sentido. Foi acusado em tribunal pelo Cássio e o Lionn disse à Polícia Judiciária que César Boaventura o tentou corromper para perder com o Benfica. Parece que César Boaventura e Luís Filipe Vieira têm gosto em ter má fama. Foi uma cimeira com o patrocínio da Louis Vuitton? Temos de estar unidos, não podemos apoiar 'in loco', mas temos de apoiar a equipa técnica, equipa, direção, temos mais este mês e temos de apoiar", apontou o dirigente.