Francisco J. Marques confirma discussão entre Danilo e Conceição e fala num «jantar diferente»

As imagens do regresso de Danilo ao trabalho no FC Porto depois da polémica com Conceição



As imagens do regresso de Danilo ao trabalho no FC Porto depois da polémica com Conceição

Francisco J. Marques confirmou que existiu uma discussão entre Sérgio Conceição e Danilo Pereira mas desvalorizou a mesma, confirmando que o médio se mantém como capitão. Ao Porto Canal, o diretor de comunicação do FC Porto garantiu que "não tem nada a ver com o jantar.""É verdade que houve discussão entre Danilo e Conceição, não vamos negar o que aconteceu, mas não teve nada a ver com o jantar. Este é um jantar diferente, no dia da folga, em que é permitido um regime mais solto, são permitidas uma série de coisas que no estágio não são permitidas. Aconteceu há dois anos, no ano passado e neste. Os jogadores podem até beber uma cerveja e o treinador até esteve só 10 minutos num jantar noutro ano. (...) Este ano o treinador não marcou presença para os deixar à vontade. Na reunião a seguir aconteceu existirem diferenças de opinião. Há uma hierarquia que todos respeitam e no plantel manda o treinador", referiu."O Danilo treinou hoje integrado e muito se falou, tentando-se criar um grande caso onde ele não existe. Hoje houve reunião, com presidente, treinador e Luís Gonçalves, em que tudo ficou esclarecido. Danilo é um jogador como qualquer outro, com a particularidade de ser capitão e isso assim permanece. Danilo mantém a confiança da administração, treinadores e colegas", acrescentou J. Marques, garantindo que o regresso antecipado do médio ao Porto já estava previsto e que o mesmo foi conduzido por um funcionário do clube.Danilo, recorde-se, voltou hoje ao trabalho no Olival - num treino que contou com a presença de Pinto da Costa - e, como Record adiantou, não será alvo de qualquer procedimento disciplinar por parte da SAD. Nem sob o ponto de vista formal, através de um processo, nem informal, com um mero afastamento prolongado do grupo de trabalho, conforme aconteceu com Moussa Marega no início da época passada.