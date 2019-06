Francisco J. Marques recorreu ao Twitter para mostrar a sua indignação relativamente à posição assumida por João Lima Cluny no programa da RTP2, 'Sociedade Civil', que defendeu que não são os clubes quem deve legalizar as claques, mas sim os próprios adeptos que se devem constituir como associação e registar-se.





João Lima Cluny, filho do representante português no Eurojust, apresentado como advogado da sociedade Morais Leitão e árbitro do TAD, foi hoje à RTP 2 demonstrar um alinhamento obsceno com as posições do Benfica. Eis o Benfiquistão sem vergonha na cara pic.twitter.com/DNe9ji4LXj — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) June 18, 2019

