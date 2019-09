Francisco J. Marques: «Elogio de Vieira a Paulo Gonçalves torna evidente o apoio»

Luís Filipe Vieira concedeu uma entrevista à TVI, esta terça-feira, e Francisco J. Marques não tardou em analisar as declarações do presidente do Benfica. Olhando, sobretudo, ao elogio tecido pelo líder encarnado a Paulo Gonçalves, o diretor de comunicação do FC Porto considerou que esse facto "torna evidente o apoio da administração" ao antigo assessor jurídico da SAD."Durante a parte da entrevista a que assisti o que ressalto é uma frase. Há uma frase naqueles 30 ou 40 minutos de entrevista sobre o Paulo Gonçalves em que o Luís Filipe Vieira disse: "Havia outras coisas que ele fazia que não dizia a ninguém. Estava à vontade, ele é um super profissional". Se não dizia a ninguém, como é que o Luís Filipe Vieira sabe? Com o elogio fica evidente o apoio da administração ao Paulo Gonçalves. Estamos perante um dirigente de primeira linha e tudo isto era o que estava em causa no E-Toupeira. Luís Filipe Vieira procurou passar a toda a gente de que o Benfica não sabia de nada, que o Benfica foi inocentado pela justiça. Todos pudemos ler no acórdão que ele tinha agido com os meios do Benfica e em benefício do Benfica. Porque havia dúvidas, não era possível estabelecer a ligação e levar a SAD do Benfica a julgamento. Dizer que o Paulo Gonçalves não tinha nada a ver é uma cortuna de fumo. Tem tudo a ver. A parte que mais interessava, que era ouvir as justificações, acabou por confirmar o envolvimento do Benfica mesmo que o Benfica tenha escapado a julgamento", atirou o dirigente azul e branco."Há uma ligação umbilical a Paulo Gonçalves. Agiu sempre em favor do Benfica. Os funcionários judiciais também. Não foi para ajudar o Paulo Gonçalves, que não interessa. O que interessa é que atuava pelo Benfica. Há um denominador comum: o Benfica. Foi tudo em benefício do Benfica. Não vai ser possível passar uma esponja e fingir que nada aconteceu. Luís Filipe Vieira hoje falou como se tivessem terminado as investigações ao Benfica. Todos ouvimos e lemos revelações de jogadores no ativo a confessarem terem sido abordadas por pessoas que agiam em nome do Benfica para perderem jogos com o Benfica. Terá de haver conclusão dessa investigação. Há também o caso que passou sempre entre os pingos da chuva, do dinheiro das empresas de informática, pago pelo Benfica e entregue em dinheiro novamente no Benfica, que parecia a alimentação para outro tipo de pagamentos. Há muita coisa para explicar. O Luís Filipe Vieira pode dar as entrevistas que quiser, isso não limpa o nome do Benfica", acrescentou.