Francisco J. Marques: «Erros de arbitragem da época passada não podem repetir-se»

Apesar de considerar que as duas primeiras jornadas do campeonato não tiveram erros graves de arbitragem, Francisco J. Marques deixou um aviso para a época que se iniciou recentemente. Recordando o que, no seu entender, foi "um fartar de vilanagem nas últimas três saídas do Benfica" na temporada passada, o diretor de comunicação dos dragões apelou a que este campeonato fosse decidido por "jogadores e treinadores".





"Os contadores estão a zero para todos. Estas duas primeiras jornadas no que à arbitragem diz respeito, acho que não correram mal. Houve erros chamados normais, sem erros graves nos jogos das duas primeiras jornadas, o que é obm sinal. Esperemos que assime continue. Importante não repetir-se o que aconteceu nas ultimas jornadas da ultima época. Recordamos o que aconteceu no Feirense - Benfica, no Sp. Braga - Benfica e no Rio Ave - Benfica. Esses três jogos que atribuiram de forma irregular o titulo ao Benfica não podem repetir-se, de forma a que o campeonato possa ser discutido pelos jogadores e pelos treinadores. São esses quem devem decidir o ordenamento da classificação. O que aconteceu na ponta final da época passada não está esquecido. É impossível esquecer o fartar de vilanagem nas ultimas três saidas do Benfica. Assim é fácil ganhar os jogos. Este campeonato não pode voltar a acontecer. Vamos denunciar sempre que acontecer. O campeonato tem de ser jogado apenas e só pelos jogadores e treinadores. Nas duas primeiras jornadas, nada a apontar", referiu o dirigente portista.