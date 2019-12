Francisco J. Marques: «Esclarecimento do CA dá muita segurança ao Benfica»

O facto do Conselho de Arbitragem ter feito um esclarecimento público sobre o lance do golo de André Santos, do Belenenses SAD, ao FC Porto, no último domingo, e ter-se mantido em silêncio sobre o golo de Cervi pelo Benfica, no Bessa, foi comentado esta quarta-feira por Francisco J. Marques, no Porto Canal. O diretor de comunicação do FC Porto entende que esta situação transmite "segurança" ao rival Benfica.





"O Conselho de Arbitragem (CA) tem uma natural apetência para prestar atenção aos jogos do FC Porto e distrair-se com os dos rivais. E isso é tanto mais evidente quando estamos a falar de uma jornada em que o lance mais polémico aconteceu no jogo do principal rival do FC Porto, que é o Benfica. Se isto inaugurou uma nova tendência não sabemos, mas sabemos o que está para trás e o que está para trás é uma série de jogos nos quais seria importante ter sabido qual a leitura do CA. Estou a lembrar-me dos jogo dos Benfica em Vila do Conde, na Feira, em Braga… E aí o CA esteve calado. E este ano já houve vários jogos em que poderia fazer esclarecimentos… Este comunicado transmite muita segurança a quem conquistou um campeonato [n.d.r.: Benfica], na época passada, da forma que o conquistou", afirmou.