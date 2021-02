Francisco J. Marques: «Temos menos 6 pontos às custas da arbitragem em um mês»

Francisco J. Marques considera que os erros de arbitragem reclamados pelo FC Porto nas últimas jornadas custaram 6 pontos à equipa na tabela classificativa. O diretor de comunicação faz contas às partidas com Benfica, Belenenses SAD e Sp. Braga para a Liga NOS.





"O FC Porto tem menos 6 pontos às custas da arbitragens em um mês. Eu estou convencido que sem os erros o FC Porto tinha ganho as partidas que terminou empatado com o Benfica, Belenenses SAD e Sp. Braga", afirmou, pormenorizando este dito prejuízo: "O que é estranho é esta sucessão de erros não merecer uma palavra do Conselho de Arbitragem. O que isto quer dizer? Que para o Conselho de Arbitragem está tudo bem. Isto é uma cegueira? Noutras ocasiões o CA já se pronunciou, contra o FC Porto já disse uma vez que foi um erro a favor do FC Porto e agora… Este caldo de cultura que se instalou no país parece que os árbitros têm mais receio de prejudicar o FC Porto. Reparem, o Luís Godinho tem o seu estilo de arbitrar. O estilo que ele aplicou no clássico com o Benfica não é o estilo dele. O Pizzi quando dá uma cacetada no Corona, de tal forma, ele sabia que ia ter que o expulsar. E com o Pepe e o Sérgio Oliveira, nesse lance eram dois amarelos… E o CA nada viu. Este enterrar da cabeça na areia dá que pensar."O responsável azul e branco, que indicou as ameaças de que Luís Godinho foi alvo como "um caso de polícia", afirmou mesmo que "não há respeito pelo FC Porto". "Felizmente o FC Porto sempre se soube comportar e temos assistido que há muita gente que não sabe se comportar com o FC Porto. No último mês tivemos quatro jogos absolutamente terríveis ao nível da arbitragem. Foi o jogo do Benfica, em que o Benfica deveria ter terminado com 9 e nós é que terminamos com 10. Tivemos depois a arbitragem danosa de Fábio Veríssimo no Jamor. Depois estes dois jogos com o Sp. Braga. Arbitragens muito danosas… Não há respeito pelo FC Porto. Como é possível expulsar o Luis Díaz...? Eles não querem que o FC Porto ganhe, não querem que o FC Porto marque. Como é possível marcar sem rematar?", disse.