Francisco J. Marques fala em "vergonha": «É assim que se procura matar uma geração de talentos»

Francisco J. Marques já reagiu ao sucedido no final do encontro entre Estoril e FC Porto B. Através do Twitter, o diretor de comunicação fala numa "vergonha" a propósito do que diz ter sido um "penálti de fantasia" e assegura que é "desta forma que se procura matar uma geração de talentos".





Este penálti de fantasia assinalado aos 97’ é uma vergonha. É desta forma que se procura matar uma geração de talentos. Se alguém não quer o FC Porto B na LigaPro que se desengane, porque estes jovens vão continuar a lutar contra atentados à verdade desportiva como o de hoje pic.twitter.com/rb22KcTnAj — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) December 21, 2020

Ainda assim, J. Marques assegura que nada demoverá os jovens portistas e que estes continuarão a lutar na Segunda Liga.