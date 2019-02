Francisco J. Marques: «FC Porto está a ser vítima de estratégias de antijogo»

O tempo útil de jogo do futebol português continua na ordem do dia e Francisco J. Marques foi a mais recente voz a juntar-se ao coro de críticas, desta feita para apontar o dedo aos árbitros e aos adversários que, de acordo com o Diretor de Comunicação do FC Porto, tentam travar os dragões com estratégias de antijogo."Uma coisa é recorrer a todos os meios legítimos para tentar parar o adversário, outra coisa é ultrapassar os limites e contar com a benevolência das equipas de arbitragem. Em Guimarães temos dois lances para mostrar que ilustram isso muito bem, o primeiro do Guedes, que choca com as costas do Herrera, fica a queixar-se do lábio e é assistido na cabeça, tendo de sair de maca. O FC Porto é uma equipa de intensidade elevada e isso causa desgaste. Esta paragem serviu para parar o jogo. Mais de três minutos de paragem a meio da segunda parte é impensável. Quebrou o ritmo e deu oportunidade de recuperar o fôlego numa altura de pressão do FC Porto. Não se tratava de nenhuma lesão grave, a do Guedes. Este tipo de coisas, juntamente com as faltas sucessivas, dmeorar a marcar o pontapé de baliza, são sempre situações em que os árbitros têm de estar atentos. Isto está a ser utilizado como estratégia", começou por dizer o dirigente azul e branco, que considerou "incomparável" a postura do V. Guimarães no jogo frente ao FC Porto em relação àquela apresentada diante do Benfica."Há uma equipa que impõe um ritmo forte, que os adversários têm dificuldade em acompanhar, e, por isso, vão arranjando estratégias. O V. Guimaraes perdeu 1-0 com o Benfica e tentou ganhar. Há comparação com este jogo? Estar sempre a quebrar o jogo, a demorar, a tentar recuperar o fôlego não é razoável. Os árbitros têm que impor que o jogo decorra normalmente. Nós, consumidores, queremos que o jogo corra. Não podemos elogiar o futebol inglês e depois não acontecer e ficarmos de braços cruzados", acrescentou Francisco J. Marques, que reforçou a ideia com a passagem de novas imagens, desta feita de um amarelo mostrado a Herrera, por protestos."O Herrera foi penalizado com amarelo já na parte final do jogo por causa de uma reposição de bola que saiu junto à baliza e demorou tempo indeterminado. Foram 40 segundos depois. Há uma falta dura do Alex Telles e o Herrera vai protestar o tempo de demora e é penalizado com cartão amarelo. Está a defender que o jogo decorra normalmente e é penalizado. Os árbitros permitem isto e não devem. O tempo razoável de reposição de bola é de 15 a 20 segundos. Num jogo que tem 7 ou 8 pontapés de baliza, 2 ou 3 foras-de-jogo, mais uma falta atacante, o guarda-redes faz 10 reposições e perde cinco minutos. Não pode ser. O FC Porto está a ser vítima deste tipo de estratégias. As equipas adversárias não estão a usar estes estratagemas contra os rivais porque eles não impõem esta intensidade e o FC Porto não pode ser penalizado por isso. Há anos que se reclama um futebol mais corrido e quando se procura oferecer isso aos consumidores, vemos alguns árbitros que não estão adaptados. Acabam por aceitar ser cúmplices de estratégias de antijogo. O jogo tem que ser fluído e as equipas de arbitragem não podem deixar-se enredar nas estratégias dos adversários", concluiu.