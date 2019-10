Francisco J. Marques: «Florentino devia ter sido castigado com o vermelho»

Francisco J. Marques deixou duras críticas à atuação do árbitro Hugo Miguel no Benfica - Tondela da última jornada, considerando que o juiz cometeu uma "série de erros" em benefício das águias, nomeadamente num lance em que, na leitura do diretor de comunicação do FC Porto, Florentino deveria ter sido expulso.





"O que aconteceu em Tondela não foi um erro de arbitragem, não foi um erro do árbitro Hugo Miguel. Foram dois ou três erros. O principal foi o lance aos 26 minutos em que evidentemente o Florentino deveria ter sido castigado com o vermelho. É um lance que ultrapassa o que é um lance de amarelo. Lances de amarelo, com Florentino, houve mais dois ou três a seguir e mais uma vez o árbitro não interveio. Estamos perante uma série de erros de Hugo Miguel em benefício do Benfica, ilibando Florentino de qualquer sanção que implicasse a saída de jogo mais cedo", começou por dizer o dirigente azul e branco, para quem este comportamento é consequência da "caça à arbitragem levada a cabo pelo Benfica"."Isto não deve surpreender ninguém porque vem na sequência da caça à arbitragem desde o início da época. Alguém é capaz de dizer um lance em que o Benfica tenha sido prejudicado? Não há. O árbitro tem um comportamento dócil para com o Benfica. Época após época há jogadores do Benfica que beneficiam de um regime de exceção. Vamos ver o Florentino ser ilibado muitas vezes", atirou Francisco J. Marques.