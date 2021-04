Francisco J. Marques: «Foi a pior arbitragem desde que há VAR em Portugal»

Francisco J. Marques não poupou nas críticas a Hugo Miguel e a António Nobre, árbitro e VAR do jogo com o Moreirense, que terminou empatado (1-1). O diretor de comunicação do FC Porto considerou mesmo a pior atuação de uma equipa de arbitragem em Portugal desde que o VAR chegou, considerando que ficaram por assinalar três penáltis a favor dos dragões.





"O presidente parece que adivinhava que estávamos na iminência de uma das mais vergonhosas arbitragens dos últimos tempos. Quão danosa foi aquela arbitragem, não teve pés nem cabeça. Há coisas que têm de ser explicadas, não podem ser varridas para debaixo do tapete e o FC Porto levar com as consequências que são gravíssimas. O Francisco Conceição é completamente abalroado por um jogador que não tem qualquer intenção de jogar a bola. O árbitro não fez nada e o VAR, pior ainda, não marcou porque não quis. Tem que ter consequências. Quem influencia uma competição profissional que movimenta muitos milhões tem de sofrer consequências, não pode ser decidida pelos humores dos senhores árbitros que não são competentes para a profissão. É o pior desempenho desde que existe VAR", referiu Francisco J. Marques no Porto Canal, exigindo competências para os intervenientes que, na sua opinião, influenciaram por completo o desfecho da partida."Há um penálti na 1ª parte que passa em claro, depois há um do tamanho do mundo que passa em claro, e ainda há outro lance no final. Houve unanimidade entre os analistas, algo que não me lembro de ver acontecer. Ninguém teve a lata de dizer que o lance do Francisco Conceição não é penálti. Só a equipa de arbitragem e o VAR. É preciso saber as consequências. Sabemos o que acontece a um treinador quando a equipa deixa de ganhar, é despedido. Jogador perde a titularidade, deixa de jogar. E um árbitro? Tem de haver consequências. É a pior arbitragem desde que em Portugal há VAR. Lance do Francisco Conceição é um verdadeiro escândalo. Eu teria vergonha", considerou o responsável azul e branco.