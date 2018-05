Depois de Francisco J. Marques ter reagido à notícia do 'Jornal de Notícias', que refere que os árbitros que terão sido 'espiados' no âmbito do processo 'e-toupeira' estão a ser chamados pelas autoridades para prestar declarações, e de o Benfica ter respondido atirando que "não existe fuga para Vigo que os salve do 'Estorilgate'", o diretor de comunicação do FC Porto voltou a reagir, recordando os 7-0 sofridos pelo Benfica com o Celta, a maior goleada encaixada pelas águias nas competições europeias."Fuga para Vigo? Só conheço quem tenha vindo de lá com o rabo entre as pernas, depois de um jogo frente, salvo erro, ao Sete de Vigo. Estorilgate lembro-me bem, em 2005, no Algarve. Estamos em maio mas há gente para quem "the Winter is coming". E coragem para dar a cara não há?", atirou Francisco J. Marques no Twitter, que anteriormente tinha dito que "Vale e Azevedo afinal era um menino".