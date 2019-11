Francisco J. Marques: «Gustavo Henrique não vai ser jogador do FC Porto»

Francisco J. Marques desmentiu, esta terça-feira, que Gustavo Henrique esteja perto de ser jogador do FC Porto, confirmando o cenário que Record já tinha adiantado. O diretor de comunicação dos dragões garantiu que o defesa-central brasileiro que tem vindo a ser apontado à Invicta não está nos planos dos azuis e brancos.





"É provável que haja outro FC Porto. Se calhar existe outro FC Porto noutro planeta, mas este jogador não interessa e não vai ser jogador do FC Porto", assegurou o dirigente."Não interessa e não vai ser jogador. Não é verdade. O FC Porto não tem interesse em contratá-lo. Para a posição de defesa-central, os reforços estão dentro do FC Porto. Há jovens de muita qualidade no FC Porto, uns no plantel, outros a rodar, por exemplo o Diogo Leite e o Diogo Queirós", apontou.