Francisco J. Marques: «Há qualquer coisa anti-FC Porto no espírito dos árbitros»

Francisco J. Marques recuperou outros momentos e outros jogos em que o árbitro Luís Godinho tomou decisões consideradas incorretas pelos azuis e brancos. O diretor de comunicação do FC Porto concluiu mesmo que "existe qualquer coisa anti-FC Porto no espírito dos árbitros".





"São coisas caricatas, quase de ‘meme’, particularmente a história de Luís Godinho com Danilo Pereira. O que leva a que só cometam estes erros contra o FC Porto? Não há casos assim noutros jogos. Isto tem de preocupar os responsáveis da arbitragem. Isto é preocupante. São ações perfeitamente normais. Na expulsão do Danilo foi o Luís Godinho que recuou e bateu nele. Nas palavras impercetíveis do Brahimi em francês, em Braga, também não havia razão para expulsar, porque ninguém percebeu", apontou Francisco J. Marques."O que aconteceria se o lance tivesse dado golo de Luis Díaz? O jogador rematou que é a sua obrigação naquela circunstância, tentar marcar o golo. Se não, não há jogo. Estes exemplos são demonstrativos de que existe qualquer coisa no espírito dos árbitros anti-FC Porto e é isso que leva a que estas coisas aconteçam. São os erros mais gritantes em situações aberrantes que conduzem a decisões surpreendentes, estranhas e profundamente erradas de equipas de arbitragem e estamos a falar de Luís Godinho e Hugo Miguel", disse Francisco J. Marques."Não acreditamos que algum árbitro comece um jogo para prejudicar a equipa A ou B. Mas o que leva a que num jogo se cometam erros sempre ou maioritariamente na mesma direção? Há mesmo que inverter isso e vamos fazer fé que isso é possível", referiu o responsável pela comunicação dos azuis e brancos, no Porto Canal, já depois de ter tocado no clássico dos dragões com o Benfica: "Não é compreensível nem aceitável que o critério mude de jogo para jogo de forma tão gritante e que haja a proteção que houve aos jogadores do Benfica daquela forma. São dois jogos, Sp. Braga-FC Porto e FC Porto-Benfica, arbitrados pela mesma dupla de árbitro e VAR e que causou enorme prejuízo ao FC Porto."