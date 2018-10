Francisco J. Marques: «César Boaventura era uma espécie de afilhado de Luís Filipe Vieira»

Francisco J. Marques reagiu esta terça-feira às acusações feitas por César Boaventura na sequência do telefonema divulgado entre o empresário e Luís Filipe Vieira, reiterando, no programa Universo Porto - da Bancada, que nem ele, nem os azuis e brancos têm algo que ver com a publicação da referida chamada."Obviamente que o FC Porto não tem nada que ver isto do telefonema e o César Boaventura não tem credibilidade nenhuma. O que esta gravação permite perceber é uma proximidade grande entre o Luís Filipe Vieira e o César Boaventura e não deixa de ser surpreendente que nós agora possamos constatar esta proximidade depois de o Benfica passar um ano e meio a dizer que ele era um empresário como outro qualquer. Como se vê e como se verá, há uma ligação muito forte e este telefonema de ambos mostra que César Boaventura é uma espécie de afilhado do presidente. Há um setor da formação do Seixal que agora forma empresários", ironizou Francisco J. Marques.Sobre Rui Vitória, que é o tema central do telefonema divulgado, Francisco J. Marques considera que está comprovado que o técnico "não é querido pelas gentes do Benfica". "Aquela ideia de que não queriam transferir o Rui Vitória é desmentida nesta chamada. Quando um clube não quer que um jogador seja transferido, é intransigente e não baixa um cêntimo à cláusula. Se baixa, é porque tem interesse e prefere fazer uma certa quantia do que manter o ativo. O César Boaventura, no sábado, após a derrota do Benfica, pôs um post no Facebook a censurar o Rui Vitória, um post muito crítico. Depois apagou. O Rui Vitória não é querido por aquela gente", frisou o dirigente azul e branco.