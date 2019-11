Francisco J. Marques: «Há uma subserviência do país para com o Benfica»

Francisco J. Marques voltou a deixar palavras fortes sobre Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, desta feita partindo de uma reportagem da Sábado, segundo a qual o líder dos encarnados é suspeito de beneficiar de fraude no BES.Para o diretor de comunicação do FC Porto, este é mais um exemplo da "subserviência que existe do país para com o Benfica" e do "escudo que é ocupar o lugar de presidente" das águias."Há influências na arbitragem, com o Ferreira Nunes. Na política também, com o IPDJ e o Secretária de Estado do Desporto. Restava o poder judicial e nesse há dúvida de algumas coisas. Quando falamos no Benfiquistão estamos a falar de uma tomada do poder onde quem não serve os interesses do Benfica tem de ser afastado. O ex-presidente Vale e Azevedo só foi confrontado após sair do Benfica. Imediatamente após. O lugar de presidente do Benfica foi um ótimo escudo para o Vale e Azevedo e também será para Vieira. Todos nos lembramos da rábula da amnésia. Tudo foi feito para que o presidente do Benfica não prestasse declarações no Ministério Público no verão passado", apontou.Sobre o jogo à porta fechada com que a Académica foi castigada, o dirigente azul e branco ironizou, lembrando os "7 jogos que o Benfica tem em carteira"."A Académica foi sancionada com um jogo à porta fechada por causa de um jogo de pré-época. Sobre os castigos dos jogos à porta fechada, a Académica não deve estar preocupada. O Benfica tem 7 jogos em carteira para cumprir. Dois à porta fechada, por castigo do IPDJ e do CD, e cinco interdições ditadas pelo CD da FPF. Todos estes castigos se não têm um ano andam perto disso e nenhum deles está cumprido ou está para ser cumprido. Perante isto, ao surgir a notícia de que a Académica foi sancionada, não há justiça para o clube A e outra para o clube B. Agora é uma questão de paciência para vermos estas penas serem executadas. Os clubes efetivamente cumprirem os castigos a que foram sancionadas", referiu.