Queria aproveitar este espaço para desmentir categoricamente qualquer notícia mais ou menos desagradável que eventualmente venha a surgir. Este tweet tem validade para os próximos mil anos. Obrigado pela atenção pic.twitter.com/uzgzMB2gay — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 30 de maio de 2018

Francisco J. Marques já reagiu ao desmentido do Benfica em qualquer envolvimento em casos de corrupção. O diretor de comunicação do FC Porto, através da sua conta no Twitter, ironizou com o comunicado divulgado pelos encarnados e clamou inocência de "qualquer notícia mais ou menos desagradável que eventualmente venha a surgir", numa publicação que "tem validade para os próximos mil anos".