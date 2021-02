Francisco J. Marques lembra "célebre cantilena": «Vamos ter os padres que escolhemos e ordenámos...»

Francisco J. Marques voltou esta quarta-feira a criticar a arbitragem. Através de uma publicação na rede social 'Twitter', o diretor de comunicação do FC Porto recuperou alguns lances do encontro entre dragões e Benfica, a contar para o campeonato, "que envergonham a arbitragem", partida que foi ajuizada por Luís Godinho, árbitro que esta quarta-feira apitou o Sp. Braga-FC Porto.





"Há menos de um mês Luís Godinho foi tolerante com Pizzi (e Nuno Tavares), fosse em lances de dureza excessiva, fosse naquele sururu em que atingiu Pepe e chutou a bola contra Sérgio Oliveira. Este vídeo mostra uma enorme dualidade de critérios e só pode envergonhar a arbitragem", começou por escrever o diretor de comunicação dos azuis e brancos."Luís Godinho vai em cinco expulsões de jogadores do FC Porto, entre as quais aquela célebre de Danilo, em Moreira de Cónegos. Adversários do FC Porto expulsou até hoje um singelo jogador, Gonçalo Silva, do Belenenses", continuou."Hoje o FC Porto teve dois jogadores expulsos, o que já não acontecia desde 3 de janeiro de 2017, em Moreira de Cónegos, quando o árbitro Luís Godinho expulsou Danilo e Brahimi", acrescentou."Voltando ao início, depois da arbitragem no Dragão, só me vem à cabeça uma célebre cantilena: Vamos ter os padres que escolhemos e ordenámos, nas missas que celebramos, temos é de rezar e cantar bem", terminou.