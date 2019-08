Francisco J. Marques lembra Lava Jato e ataca "defensores do Benfiquistão"

Francisco J. Marques mencionou esta quarta-feira o editorial da versão brasileira do 'El País' onde é explicado o motivo pelo qual aquele jornal decidiu publicar as mensagens relacionadas com o escândalo Lava Jato. O diretor de comunicação do FC Porto estabeleceu uma comparação e atacou o Benfica.





Interesse público no mundo todo para este género de revelações exceto para os irredutíveis defensores do Benfiquistão https://t.co/lb6MivyI9P pic.twitter.com/pDdaXsI6xg — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) August 7, 2019

