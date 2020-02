Francisco J. Marques lembra Maxi Pereira 'enforcado': «Convém olhar ao pecado original»

Francisco J. Marques reagiu, esta segunda-feira, às críticas de Luís Filipe Vieira relativamente aos bonecos 'enforcados' que surgiram no viaduto da Alameda do Dragão, no dia do clássico.





Provocações a Benfica e árbitro no viaduto da Alameda do Dragão

Bonecos enforcados é sempre uma idiotice, mas convém olhar ao pecado original, porque não é só feio quando supostamente é feito por adeptos do FC Porto. Pior, muito pior, é um adepto estar a ser julgado por matar outro. Não é do FC Porto, é do Benfica. E não é a primeira vez pic.twitter.com/47ZgyYjOPm — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) February 10, 2020

O diretor de comunicação do FC Porto recorreu a uma imagem de um boneco de Maxi Pereira vestido com a camisola do Benfica também ele 'enforcado' para sublinhar que "convém olhar ao pecado original", uma vez que, na sua ótica, "não é só feio quando supostamente é feito por adeptos do FC Porto".Mas as palavras do dirigente azul e branco foram mais longe e serviram também para recordar a morte de Marco Ficini, junto ao Estádio da Luz, e o julgamento que está a decorrer relativamente a esse incidente."Pior, muito pior, é um adepto estar a ser julgado por matar outro. Não é do FC Porto, é do Benfica. E não é a primeira vez", apontou.