Francisco J. Marques lembra Seninho: «Fica a memória de um extraordinário jogador»

Dias depois da notícia da morte de Seninho, que abalou o universo do FC Porto, Francisco J. Marques deixou uma homenagem ao antigo jogador dos dragões. No programa Universo Porto - da Bancada, o diretor de comunicação dos azuis e brancos lembrou a passagem do antigo jogador pelo FC Porto.





"Tenho memória do célebre jogo em Manchester, em que marcou os 2 golos. Esse jogo foi transmitido na televisão, excecionalmente. O Seninho integrou o grupo de jogadores que revolucionou o FC Porto. Faz parte da equipa do campeonato dos 19 anos. Dirigida por Pedroto. São esses jogadores que constroem o FC Porto moderno. O FC Porto que começou a ganhar. O Seninho era jogador do FC Porto e fui cumprir o serviço militar para Angola. Na altura foi emprestado ao Moxico e regressou no pós 25 de abril ao FC Porto. Esta é uma das razões para o nosso clube não conseguir encurtar distâncias para os clubes de Lisboa. Havia três clubes importantes em Lisboa: Benfica, Sporting e Belenenses. Esses clubes não tinham jogadores mobilizados para as então colónias. O Seninho foi subtraído e era um jogador importante. Foi mobilizado para Angola", apontou."O FC Porto ficou dois anos sem o Seninho, enquanto que os clubes de Lisboa nunca viam as suas estrelas mobilizadas para a guerra. Isto explica em parte, porque com certeza havia culpas próprias, aquele enorme período de quase duas décadas sem conquistar o campeonato. O Seninho foi um jogador importante. Foi uma das primeiras grandes transferências do FC Porto português. Foi transferido para o Cosmos, que albergava os melhores do Mundo em fase final de carreira. O futebol americano na altura era isso e o Seninho é a primeira grande transferência do futebol português. O FC Porto tem duas transferências logo seguidas e o Bétis para onde vai o António Oliveira", lembrou."Foi o início dos chamadas emigrantes, ainda não com a cadência que viemos assistir e que perdura até hoje. Fica a memória deste extraordinário jogador e esta geração de jogadores que transforma o nosso clube num clube realmente relevante", concluiu.