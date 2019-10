Francisco J. Marques: «Luciano Gonçalves veio vestir a camisola do Benfica»

Francisco J. Marques criticou esta terça-feira, no Porto Canal, a forma como Luciano Gonçalves, presidente da APAF, geriu o conhecido caso da moeda que envolveu o árbitro Tiago Martins e o Benfica.





"Quando o Benfica critica a atuação de um árbitro, ou Luciano Gonçalves não surge na vida pública ou vem com paninhos quentes. O caso mais recente foi a ausência de defesa de Tiago Martins, atacado de forma feroz pelo Benfica como não há memória. Nunca vimos um clube a colocar em causa a idoneidade de um árbitro, deveria ter uma defesa excecional do presidente da APAF. FC Porto queixou-se da arbitragem no Feirense-FC Porto e Luciano Gonçalves disse que essas críticas eram para consumo interno. Luciano Gonçalves veio vestir a camisola do Benfica e fazer a defesa do Benfica, deveria fazer a defesa de Tiago Martins", comentou o diretor de comunicação do FC Porto sobre o caso.Relativamente ao facto de Luciano Gonçalves se ter mostrado arrependido, em entrevista ao jornal O Jogo, de ter pedido bilhetes ao Benfica, Francisco J. Marques fala de uma "assunção de culpa, sem consequências". "Se fosse num país decente, pedir bilhetes a um clube da 1.ª divisão... Está a mais na APAF, está ferido de morte. Pode dizer que não estava no exercício das funções, mas deveria ter apresentado a demissão, mesmo que tenha vindo agora assumir a culpa", referiu.