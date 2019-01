Francisco J. Marques mostra lance com Pizzi: «Desta vez o Benfica nem pia»

Lembram-se do barulho que fizeram por causa do Brahimi? Desta vez o Benfica nem pia. Sabem porquê? Porque eles acham mesmo que estão acima da lei. Mas esse tempo está-se a acabar pic.twitter.com/LHAR2Gk3fu — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 18 de janeiro de 2019

Francisco J. Marques divulgou no Twitter uma imagem de um lance do V. Guimarães-Benfica (0-1), de sexta-feira, no qual se vê Pizzi com a mão no pescoço de Alexandre Guedes (minuto 51'). Na legenda do frame publicado, o diretor de comunicação do FC Porto recorda um lance semelhante protagonizado por Brahimi e Niltinho, no FC Porto-Chaves da primeira jornada, e acusa os encarnados de se manterem agora em silêncio."Lembram-se do barulho que fizeram por causa do Brahimi ? Desta vez o Benfica nem pia. Sabem porquê? Porque eles acham mesmo que estão acima da lei. Mas esse tempo está-se a acabar", escreveu J. Marques no Twitter.Recorde-se que, nesse jogo de agosto, que os dragões venceram por 5-0, o Benfica colocou em causa os critérios de arbitragem visando particularmente o jogador camaronês. "Regras e castigos únicos na liga Blue Velvet. Porque Maxi não é expulso? Brahimi volta a apertar o pescoço a um adversário... Samaris foi castigado 3 jogos, e Brahimi? Ou nasce com Brahimi a nova imagem de marca das nossas competições?", questionaram as águias na ocasião.