Francisco J. Marques: «Não houve agressões, socos...»

Francisco J. Marques fez novo 'tweet', desta vez para assegurar que "não houve agressões" no Jamor. Isto na sequência das informações sobre um suposto desentendimento entre Sérgio Conceição, treinador portista, e Pedro Ribeiro, técnico do Belenenses SAD."Obviamente, não houve agressões, socos, não voaram cadeiras, nem ninguém apertou o pescoço a ninguém", escreveu Francisco J. Marques, no seu Twitter.O responsável portista já tinha garantido, esta noite, que Sérgio Conceição "não foi identificado pela polícia"