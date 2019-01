Francisco J. Marques: «Detenção de Rui Pinto tem a ver com uma queixa da Doyen»

Francisco J. Marques garantiu esta quinta-feira à noite, no Porto Canal, que o FC Porto não comprou qualquer acesso aos emails do Benfica, no seguimento do que o clube já tinha anunciado , e lembrou desconhecer a identidade de quem lhe fez chegar a correspondência eletrónica dos encarnados."Não sabemos quem é a pessoa que nos fez chegar aquilo, não pagámos nada e nunca pagaríamos. E devo dizer que fui contactado ao longo deste tempo com propostas de serviços a troco de pagamento e tudo foi rejeitado", disse Francisco J. Marques.Recordando a forma como a informação lhe chegou, um dado já conhecido, o diretor de comunicação elencou de seguida a forma foi feita a entrega dos emails às autoridades: "Ao mesmo tempo, disponibilizámos às autoridades todo o material que fomos recebendo, todo sem exceção. Fizemos três ou quatro entregas. A primeira quando a PJ veio ao Porto; uma segunda entrega num dia em que fui à FPF para ser ouvido pelo Conselho de Disciplina e a entrega foi feita junto à cadeia de Caxias, num descampado; e houve pelo menos mais uma entrega através de um sistema informático. Foi à medida que fomos recebendo."Vincando que "não se sabe se o Rui Pinto é o hacker dos emails do Benfica", pois "o mandato de detenção tem a ver com uma queixa da Doyen Sports" na sequência do Football Leaks, Francisco J. Marques desafiou o Benfica a "explicar todas as situações em que se encontra envolvido neste momento"."Há suspeitas de pagar para perder e na altura o prejuízo seria do Sporting; há corrupção a adversários do FC Porto, pagar para que procurassem tirar pontos ao FC Porto; igual a adversários do Sporting; corrupção a adversários do Aves; corrupção ao Aves por empréstimos encapotados; o célebre caso dos vouchers... Todos são casos direcionados com isto. E há ainda o caso Lex, em que, pelo menos do Benfica, Luís Filipe Vieira está constituído arguido. Era sobre isto que o Benfica dissesse uma palavra que fosse e até hoje não disse", afirmou.