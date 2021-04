Francisco J. Marques: «O bem comportado Amorim foi expulso quatro vezes esta época...»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, recorreu este domingo às redes sociais para comentar a expulsão de Rúben Amorim no final do Sporting-Famalicão, sublinhando o facto de o treinador dos leões ter sido mais vezes expulso do que o "suposto mal comportado Sérgio Conceição", treinador dos dragões, esta temporada.





Por muita poeira que levantem a verdade é que o bem comportado Rúben Amorim foi expulso quatro vezes esta época, mais uma do que o suposto mal comportado Sérgio Conceição. Venham agora os Miguéis Bragas deste mundo destratar o treinador do FC Porto. Ou vão meter a viola no saco? — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) April 11, 2021

Na mensagem deixada na sua página oficial do 'Twitter', Francisco J. Marques aproveitou ainda para deixar uma 'bicada' a Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting."Por muita poeira que levantem a verdade é que o bem comportado Rúben Amorim foi expulso quatro vezes esta época, mais uma do que o suposto mal comportado Sérgio Conceição. Venham agora os Miguéis Bragas deste mundo destratar o treinador do FC Porto. Ou vão meter a viola no saco?", escreveu.