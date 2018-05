Continuar a ler

Mantendo o ritmo, Marques acrescentou alguns dados novos. "Além do mais, é mentira que o FC Porto não possa contratar jogadores devido ao fair play financeiro. O que as regras dizem é que o FC Porto pode gastar exatamente o mesmo que fizer em transferências.Na época passada fez 63 milhões de euros e podia ter gasto o mesmo valor. Não o fez por uma decisão da administração. Neste preciso momento em que estou a falar o FC Porto já pode gastar 34 milhões de euros. O FC Porto já tem 22 milhões de euros garantidos de Ricardo Pereira, dado que vendeu por 20 mas dois já estão garantidos. Mais os 12 milhões de euros de Boly. Não quer dizer que vá gastar, mas já pode. Querem sempre passar a ideia de que o FC Porto está refém do fair play financeiro. Não é verdade. Teve um aperto, mas está a sair dele graças às medidas da administração que resultaram muito bem. Vamos ter uma equipa tão ou mais forte do que a que tivemos este ano. Vamos entrar com as mesmas ambições, ou talvez um pouco mais porque existe outra estabilidade e já há um ano de trabalho do treinador que deve permitir que se cresça um bocadinho", assegurou.



Uma tomada de posição de Fernando Seara na BTV, acusando o FC Porto de ter dito ao Sporting que não contratava jogadores que rescindissem contrato apenas porque está impedido de realizar aquisições devido ao fair play financeiro da UEFA, levou a uma reação enérgica de Francisco J. Marques."Fernando Seara fez declarações falsas. E vindo de onde vêm são significativas. O FC Porto informou que não iria aproveitar-se do momento de eventual fragilidade do Sporting para tirar partido de eventuais rescisões de contrato, algo que nunca faria. Foi por razões de ética desportiva, que é algo que pelos vistos não existe do lado do Benfica. É público que o fez por intermédio do presidente, dizendo ao Sporting que não tinha de se preocupar. Já aconteceu no passado com Jorge Gonçalves no Sporting e Jorge de Brito no Benfica. E o FC Porto nunca se aproveitou de rescisões para contratar jogadores aos rivais. O FC Porto já teve de responder a ataques de rivais, como as idas de Jaime Pacheco e Sousa para Alvalade que levou à contratação de Futre. Agora foi mantido um princípio de ética desportiva que vem de há décadas", sublinhou o diretor de comunicação dos azuis e brancos.

Autor: Vítor Pinto