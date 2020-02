Francisco J. Marques: «O grupo de trabalho está a prestar todo o auxílio ao Marega»

Os dias seguintes ao caso de racismo em Guimarães, contra Marega, levaram a que o grupo de trabalho do FC Porto se unisse em torno do maliano. Segundo Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, toda a gente no clube está a trabalhar para ajudar o avançado "a ultrapassar aquele episódio", algo que, sublinhou o dirigente, é "merecido" para o jogador.





"O grupo de trabalho está a prestar todo o apoio ao Marega porque é justo que assim seja. Ele merece. É o tipo de jogador que leva muita pancada e que tem sempre um grande fair-play para com os adversários. Tem um comportamento irrepreensível. Agora, passou por isto há que o ajudar a superar. Toda a gente está a contribuir para isso. E o FC Porto não está a procurar tirar aproveitamento disto. O senhor presidente quando recorda que o atleta recebeu das suas próprias mãos a distinção de dragão de ouro só diz que nós não descobrimos que ele era bom agora. Nós já o tínhamos premiado e nós bem sabemos o atleta e o homem que ele é. Nós, em devido tempo, distinguimos o Marega como um dos melhores entre os melhores. O que eu destacava das declarações é isso", referiu, num comentário às declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, esta terça-feira.