Francisco J. Marques: «O melhor está mesmo para vir»

Francisco J. Marques falou esta quarta-feira no programa Universo Porto - da Bancada e abordou o caso dos e-mails do Benfica.Para o Diretor de Comunicação do FC Porto, o pedido de excecional complexidade feito pelo Ministério Público para este caso comprova que "o melhor está mesmo para vir"."Já tínhamos falado dos pedidos para a investigação correr depressa, mas também já destacámos que o que importa é que corra bem e que seja apurada toda a verdade. O que se pode retirar deste pedido do Ministério Público é que as autoridades estão a trabalhar muito nisto e que esta investigação se trata de um caso muito excecional. Aqui investiga-se corrupção ativa e passiva. Quem está sob investigação é o Benfica e pessoas ligadas ao Benfica", começou por dizer Francisco J. Marques, referindo, de seguida, que o próximo passo será "deduzir acusações"."Se passado um ano de se terem iniciado estas investigações, as autoridades e o Ministério Público chegam à conclusão de que se trata de um caso de excecional complexidade, isto permite-me tirar a conclusão de que se encontraram indícios fortes. E daqui, parece-me, sairá uma acusação. Não tenho memória de se ter feito um pedido de excecional complexidade e de se ter arquivado algum processo. A consequência natural deste pedido é que daqui a algum tempo seja deduzida a acusação contra as pessoas que estarão a ser investigadas, que cometiam ilícitos para beneficiar o Benfica. Parece-me natural que se levem pessoas a julgamento e que se condenem estas práticas", acrescentou.