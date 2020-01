Francisco J. Marques: «O que aconteceu na Luz foi perder a vergonha de vez»

Francisco J. Marques criticou a arbitragem de Artur Soares Dias no encontro entre o Benfica e o Aves, que terminou com um triunfo das águias por 2-1 já perto dos descontos. O diretor de comunicação do FC Porto recorreu às redes sociais para comentar o lance em que Vinícius, aos 75 minutos, cai na grande área da formação avense, momento em que Pizzi empata o marcador da partida (1-1), apelidando o lance de "falso como Judas" por, sublinha, existir falta de Ferro sobre um jogador visitante no início da jogada.





O que aconteceu hoje na Luz foi perder a vergonha de vez, foi perder a decência. Não há outra maneira de o dizer. O penálti que permite ao Benfica empatar é falso como Judas, como o demostra a ausência de repetições da transmissão da BTV pic.twitter.com/DbmumNVXfE — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) January 11, 2020

"O que aconteceu hoje na Luz foi perder a vergonha de vez, foi perder a decência. Não há outra maneira de o dizer. O penálti que permite ao Benfica empatar é falso como Judas, como o demostra a ausência de repetições da transmissão da BTV", escreveu Francisco J. Marques, acrescentando: "Mas pior do que a suposta falta sobre Vinicius é não ter sido assinalada falta a favor do Aves, no início da jogada. Bastou uma rudimentar ampliação para perceber que a falta é clara, como podem ver no vídeo. Esta falta não constará dos resumos, a cartilha assim o impõe."O diretor de comunicação dos azuis e brancos lança críticas ainda à transmissão da BTV, afirmando que a mesma "continua a omitir todas as repetições que são comprometedoras para o Benfica" e atribuindo as culpas à Liga, FPF e governo."O que mostrou a pouca vergonha deste campeonato foi a transmissão da BTV, que continua a omitir todas as repetições que são comprometedoras para o Benfica. Toda a gente sabe isto, sabe a Liga, sabe a federação, sabe o governo, que cede o direito de organizar a competição", reiterou.Francisco J. Marques aproveitou ainda para referir que o campeonato português nunca será "levado a sério" para lá fronteiras caso "este género de comportamentos" continuem."Mas ninguém tem a coragem de dizer que o rei vai nu e que este género de comportamentos são inaceitáveis e impedem que o campeonato português seja levado a sério para lá das nossas fronteiras. Impressionante também o silêncio de quase todos os media, incapazes de contestar", frisou, concluindo: "Podem continuar a fingir, podem continuar a dizer que o problema são os excessos de linguagem, mas a verdade é que tudo o que tem acontecido é um fartar vilanagem. Perderam a vergonha. Reparem o que diz quem tem o distanciamento de ser de outro país."