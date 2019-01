Francisco J. Marques, o secretário de Estado e "a galinha dos ovos de ouro fiscais"

O sec. Estado da Mobilidade não vai à final da T. Liga porque ficou com vergonha das meias-finais. É uma pena. Dupla pena: perde um grande espectáculo e não contribui para a galinha dos ovos de ouro fiscais com que o futebol alimenta o equilíbrio orçamental do ministro Centeno — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 25 de janeiro de 2019

Francisco J. Marques comentou esta sexta-feira as palavras do Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, que ontem recorreu às redes sociais para confessar que se sente "envergonhado" e "esclarecido" com o que viu em torno das arbitragens nos dois jogos das meias-finais da Allianz Cup, razão pela qual, assume, cancelou "a ida à final da Taça da Liga"."O secretário de Estado da Mobilidade não vai à final da Taça da Liga porque ficou com vergonha das meias-finais. É uma pena. Dupla pena: perde um grande espectáculo e não contribui para a galinha dos ovos de ouro fiscais com que o futebol alimenta o equilíbrio orçamental do ministro Centeno", pode ler-se no tweet do diretor de comunicação do FC Porto José Mendes, refira-se, é um reconhecido sócio dos arsenalistas e já esteve envolvido em alguma polémica em abril de 2017, ao festejar um golo dos bracarenses na tribuna presidencial aquando da receção ao FC Porto, algo que levou Pinto da Costa a abandonar o local. Foi também presidente da mesa da AG da Liga entre 2014 e 2015.