Francisco J. Marques: «O vieirismo chegou ao limite»

No programa Universo Porto - da Bancada, Francisco J. Marques voltou a deixar uma bicada ao rival Benfica, referindo que os processos em que o emblema encarnado está indiciado levaram a que uma boa parte dos benfiquistas começasse a "questionar-se" e a "tomar os seus próprios partidos"."O Vieirismo chegou ao seu limite. Agora vamos começar a assistir aos diferentes posicionamentos dos diferentes protagonistas. A união que existia, que era baseada no facto do Benfica ter ganho - da maneira que foi - os 4 campeonatos consecutivos, não permitia que o vieirismo fosse colocado em causa. Atualmente, está a ser colocado em causa. Os próprios benfiquistas começam finalmente a questionar-se e cada um deles a tomar os seus próprios partidos. Vai ser engraçado assistir ao que aí vem", apontou.As recentes queixas das águias relativamente ao jogo no Bessa, no qual o FC Porto venceu por 1-0 ao cair do pano, também mereceu um comentário particular por parte do Diretor de Comunicação dos azuis e brancos, que deixou um ataque ao homólogo benfiquista, Luís Bernardo."O Luís Bernardo voltou ao ativo depois de um ano e meio de férias. É de salientar. Desde domingo à noite tem sido um fartar de vilanagem. No domingo, era um suposto penálti contra o FC Porto. Segunda, há a queixa à Federação e à Liga. Na terça, é o castigo do Sérgio Conceição. O Luis Bernardo trabalhou mais nestes 3 dias do que no ano e meio anterior. É de saudar o regresso ao ativo. Ao mesmo tempo, este regresso não terá sido muito bem visto por uma boa parte dos benfiquistas", frisou.