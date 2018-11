Francisco J. Marques: «Partidos prestam subserviência ao Benfica»

Francisco J. Marques voltou a integrar o painel do programa Universo Porto - da Bancada e abordou os processos jurídicos em torno do rival Benfica.Em relação ao 'e-Toupeira', o Diretor de Comunicação do FC Porto deixou duras críticas aos partidos portugueses, os quais acusou de "prestar subserviência ao Benfica"."Se fosse outro caso qualquer, iríamos ter comissões parlamentares, audiências, tudo e mais alguma coisa. Neste caso, zero. Os partidos fazem subserviência ao Benfica. Todos os casos graves que têm acontecido no país levam a comissões de inquérito no Parlamento. Este não levou a nada. Isto é terrível para o país. Isto é o que impede que o futebol melhore. Estão todos subjugados e reféns do Benfica e, enquanto da esquerda à direita isso for assim, teremos de denunciar. Todos nós temos as nossas convicções políticas, mas nenhum de nós pode ser indiferente a esta pouca vergonha à volta do Benfica", atirou o dirigente azul e branco.Voltando à carga na continuação do programa, após um trecho onde foram visionadas declarações de Marques Mendes, Marques continuou a metralhar a classe política."É extraordinário que, da esquerda à direita, entre todos os partidos que têm representação parlamentar, não haja um único que tenha coragem de questionar a violação do Citius por intermédio de pessoas a favor do Benfica. Nem interessa se eram do Benfica ou se não eram, mas de algo temos a certeza, conhecendo a política portuguesa, se a violação do Citius tivesse sido em benefício de qualquer outra entidade, teríamos vários partidos a cavalgar a oportunidade e a pedir inquéritos, com audições parlamentares. E neste caso, zero. É vergonhoso. Bloco de Esquerda, Verdes, PS, PSD, PAN, PP.. é vergonhoso para todos e demonstra a subserviência em relação ao Benfica", sublinhou.