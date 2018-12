Francisco J. Marques pede intervenção da justiça desportiva no E-Toupeira

O processo E-Toupeira conheceu, esta sexta-feira, novos desenvolvimentos, com a SAD do Benfica e Júlio Loureiro a serem ilibados dos crimes de que estavam indiciados e Paulo Gonçalves e José Augusto Silva a seguirem para julgamento.Perante este cenário, Francisco J. Marques, Diretor de Comunicação do FC Porto, não tardou em reagir e, no programa Universo Porto - da Bancada, relembrou que Paulo Gonçalves "era o braço direito de Luís Filipe Vieira"."Antes de mais nada, queria apenas referir que o FC Porto não é parte do processo. Isto é um caso do Benfica e o Ministério Público conduziu a acusação. E o que hoje ficamos a saber foi que o Paulo Gonçalves e o José Augusto Silva foram acusados de corrupção. O que temos aqui é simples: o diretor jurídico, braço direito de Luís Filipe Vieira e um quadro relevante do Benfica à data dos factos está acusado de corrupção e vai ser julgado respondendo ao crime de corrupção. Esta decisão é definitiva e, por isso, parece-me um bocadinho otimista concluir que há aqui uma vitória do Benfica. O Paulo Gonçalves trabalhava para o Benfica, era o braço direito do Luís FIlipe Vieira. Isso é indesmentível e, por mais voltas que se dê, não se consegue fugir a isto", começou por dizer, apontando que o processo ainda não está encerrado."O Ministério Público pode agora recorrer e isso é o mais normal que se faça, mas não sabemos ainda se o vai fazer. Também pode acontecer que outras partes queiram recorrer. O Sporting fez um comunicado a dizer que se calhar vai recorrer. Em relação às outras decisões, vamos ver se elas ficam por aqui não. A única certeza que temos é que Paulo Gonçalves e José Augusto Silva vão ser julgados por corrupção e outros crimes. Aí não há volta a dar. Não deixa de ser relevante que o grande protagonista do caso dos emails esteja com um julgamento de corrupção entre mãos. Mas é um caso que não nos envolve de maneira nenhuma", frisou.Atentando aos castigos que tem recebido por parte do Conselho de Disciplina da FPF, que o considera frequentemente como dirigente desportivo, Francisco J. Marques pediu a intervenção da justiça desportiva, uma vez que, segundo o próprio, Paulo Gonçalves pode e deve também ser tido como tal."O julgamento acontecerá no tempo certo, mas chegou a hora da justiça desportiva agir. Há uma acusação de corrupção sobre um dirigente desportivo e, quanto a isso, não pode haver duvida nenhuma. O melhor exemplo disso é que o CD tem repetidamente considerado que eu sou dirigente desportivo e é à custa de me considerar dirigente desportivo que me castiga muitas vezes. Ora, o Paulo Gonçalves que está muitas vezes nas reuniões da Liga, seguramente é dirigente desportivo. Chega à altura de a justiça se envolver no E-Toupeira. Temos um dirigente desportivo acusado de corrupção. Isso tem ou não influência? Parece-me que sim", atirou.