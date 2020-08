Francisco J. Marques 'pica' Benfica: «Há quem se vanglorie de ser finalista vencido»

Francisco J. Marques recorreu, esta segunda-feira, às redes sociais para recordar as conquistas europeias do FC Porto no futebol. O diretor de comunicação dos dragões aproveitou ainda o momento para deixar uma indireta ao rival Benfica, que hoje apresentou o seu mais recente treinador Jorge Jesus, no Seixal, juntamente com todos os títulos conquistados pelo técnico durante a sua primeira passagem no clube, inclusive as finais europeias perdidas para Chelsea (2012/13) e Sevilha (2013/14) na Liga Europa.





Sete provas internacionais em que o FC Porto foi um orgulhoso finalista vencedor. Há quem se vanglorie de ser finalista vencido, que é como quem diz, ser o primeiro dos últimos. Quem nasce para toupeira jamais chegará a dragão pic.twitter.com/aasvaEY8fW — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) August 3, 2020

