Francisco J. Marques punido em 14 mil euros por comentários sobre árbitros e título do Benfica

O Conselho de Disciplina da Federação (FPF) puniu Francisco J. Marques com o pagamento de uma multa de 14.340 euros e uma suspensão de 94 dias na sequência das declarações proferidas pelo diretor de comunicação do FC Porto no dia 14 de maio, no programa 'Universo Porto - Da Bancada', no Porto Canal.A propósito da vitória do Benfica no campeonato, J. Marques considerou que "alguns senhores árbitros decidiram entregar o título de campeão ao Benfica".O CD da Federação puniu também o FC Porto com uma multa de 15.300 euros por infração ao artigo 112 do regulamento - lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seusmembros -, nomeadamente aos artigos 1, 3 e 4, no jogo da última jornada, com o Sporting.