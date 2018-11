Francisco J. Marques queixa-se da arbitragem no jogo do FC Porto B

Que falta que faz o VAR na Ligapro, duas grande penalidades não assinaladas a favor do FC Porto B nos minutos finais do jogo com o Leixões. A nossa equipa B está a ser muito penalizada pic.twitter.com/omDfXtZmMH — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 4 de novembro de 2018



O FC Porto B empatou este domingo 0-0 na visita ao Leixões em jogo da oitava jornada da 2. ª Liga. Jogo que mereceu um comentário no Twitter por parte de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto."Que falta que faz o VAR na Ligapro, duas grande penalidades não assinaladas a favor do FC Porto B nos minutos finais do jogo com o Leixões. A nossa equipa B está a ser muito penalizada", escreveu Francisco J. Marques, juntando um vídeo com os lances em causa.O encontro foi dirigido por João Bento (AF Santarém).