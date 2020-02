Francisco J. Marques: «Quem tem um adepto julgado por matar outro é o Benfica...»

As críticas de Luís Filipe Vieira ao que aconteceu no exterior do Estádio do Dragão, com dois bonecos 'enforcados' na Alameda das Antas, mereceram a resposta pronta de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto.





O dirigente azul e branco atacou o líder dos encarnados e disse que este devia "estar calado e ter juízo", até porque, lembrou, quem tem "um adepto a ser julgado por assassinato de outro é o Benfica, não o FC Porto"."Quem tem um adepto julgado por assassinato de um rival não é o FC Porto, é o Benfica. E não é a primeira vez. Problemas sérios com comportamentos de adeptos é com o Benfica, não com o FC Porto. Luís Filipe Vieira devia ter juízo, estar calado e respeitar a verdade. Quem primeiro fez a exibição do jogador enforcado foi o Benfica, com o caso do Maxi Pereira. E não me lembro do Benfica se vir retratar depois…", atirou.